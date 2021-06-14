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Galler'in planı: Türkiye'ye ilk golü atmalyıız

14.06.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler Milli Takımı'ndan Joe Morrell, A Milli Takımımız ile yapacakları karşılaşma öncesinde düşüncelerini aktardı.

Galler'in planı: Türkiye'ye ilk golü atmalyıız

Galler Milli Takımı oyuncularından Joe Morrell, A Milli Takımımız ile oynayacakları kritik maç öncesinde konuştu.

Bakü'de Ay-yıldızlı taraftarların olacağını bildiklerini söyleyen Morrell, "Türkiye'nin statta birçok taraftarı olacağı kesin. Bu bizim için bir avantaj da olabilir, umarım Türk taraftarların negatif enerjisini sahaya vermesini sağlayabiliriz. Daha önce böyle akşamlar yaşadık, seyircileri susturmak için en iyi yol gol atmaktır. İlk golü atmak bizim için önemli" dedi.

İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Takımımız, Galler ile 16 Haziran 19:00'da karşılaşacak.

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Türkiye Milli Futbol Takımı Galler Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
rahat ol 3 tane atarsinuz hoca yok taktik teknik yok oynayacak sahada adam yok

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