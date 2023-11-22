GALLER TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? UEFA EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı sonucu

Galler Türkiye maçı canlı olarak yayınlandı. Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çaldı. Jug'un yardımcılıklarını Matej uni ve Manuel Vidali yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matoa ise olarak açıklandı. Galler Türkiye maçı sonucu internette araştırılıyor. İşte Galler Türkiye maçı sonucu...

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te başladı ve sona erdi.

Galler Türkiye maçı TRT 1'de canlı yayınlandı. Maç, Cardiff City Stadyumu'nda oynandı.

GALLER TÜRKİYE MAÇI SONUCU

Galler Türkiye maçı 1-1 berabere sona erdi.







