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GALLER TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? UEFA EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı sonucu

20.11.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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Galler Türkiye maçı canlı olarak ekrana geldi. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son karşılaşması 33 bin 280 seyirci kapasiteli Cardiff City Stadı'nda oynandı. EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Ermenistan'ı konuk eden rakip takım, maçtan 1-1 berabere ayrılmıştı. Peki, Galler Türkiye maçı sonucu ne oldu?

Galler Türkiye maçı canlı olarak yayınlandı. Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çaldı. Jug'un yardımcılıklarını Matej uni ve Manuel Vidali yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matoa ise olarak açıklandı. Galler Türkiye maçı sonucu internette araştırılıyor. İşte Galler Türkiye maçı sonucu...

Galler Türkiye maçı canlı izle

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te başladı ve sona erdi.

Galler Türkiye maçı TRT 1'de canlı yayınlandı. Maç, Cardiff City Stadyumu'nda oynandı.

Galler Türkiye maçı canlı izle

GALLER TÜRKİYE MAÇI SONUCU

Galler Türkiye maçı 1-1 berabere sona erdi.

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