GALLER TÜRKİYE MAÇI SONUCU! EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı kaç kaç bitti?

Galler Türkiye maçı canlı olarak ekrana geldi. A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında rakibine konuk oldu. Maç, 33 bin 280 seyirci kapasiteli Cardiff City Stadı'nda oynanandı. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya'yı 3-2 yendiğimiz hazırlık maçına ilişkin "Asla pes etmeyen bir Türk ruhu vardı" demişti. Galler Türkiye maçı sonucu araştırılıyor. İşte, Galler Türkiye maçında son durum...

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te başladı ve sona erdi.

Galler Türkiye maçı TRT 1'de canlı yayınlandı. Maç, Cardiff City Stadyumu'nda oynandı.

GALLER TÜRKİYE MAÇI SONUCU

Galler Türkiye maçı 1-1 berabere sona erdi.







