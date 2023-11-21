Galler Türkiye maçının hakemi Matej Jug kimdir, nereli ve kaç yaşında? Matej Jug, Galler Türkiye maçında düdük çalacak

Galler Türkiye maçının hakemi Matej Jug 21 Kasım 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Son karşılaşmalar öncesi A Milli Takımı'mız 16 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek olan Hırvatistan ise 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu akşamki rakibimiz Galler ise 11 puan ile 3. sırada. Matej Jug, Galler Türkiye maçında düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej uni ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matoa ise olarak açıklandı. İşte Galler Türkiye maçının hakemi Matej Jug hakkında bilgiler...

MATEJ JUG KİMDİR?

Matej Jug futbol camiasında adını duyuran deneyimli bir hakemdir.

Matej Jug 25 Eylül 1980 yılında Slovenya'da dünyaya geldi.

Sloven hakem, 2007 yılında FIFA kokartı almıştır.

Jug; Slovenya PrvaLiga, Slovenya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli turnuvalarda düdük çaldı.

Matej Jug, 2014 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde görev almıştır.

UEFA Euro 2020 elemeleri gibi uluslararası organizasyonlarda da tecrübe kazanmıştır.

SLOVEN HAKEM MATEJ JUG, GALLER TÜRKİYE MAÇINI YÖNETECEK

Galler Türkiye maçı bugün (21 Kasım Salı) saat 22:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak. Maç, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

Galler Türkiye maçında Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej uni ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matoa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic Video Yardımcı Hakem (VAR), Alen Boroak ise AVAR olarak görev yapacak.





