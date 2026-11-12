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Yunanistan'da basketbol federasyonu başkan adayından seçimlerde şeffaflık çağrısı

Yunanistan Basketbol Federasyonu (EOK) başkan adayı ve eski milli basketbolcu Panagiotis Fasoulas, federasyon seçimlerinde şeffaflığın sağlanmasını istedi.

Yunanistan'da basketbol federasyonu başkan adayından seçimlerde şeffaflık çağrısı
Cevdet Berker İşleyen

Yunanistan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Fasoulas, seçim sürecine ilişkin taleplerini içeren mektubu Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Spordan Sorumlu Bakan Yannis Vrutsis'e ilettiğini açıkladı.

Adil ve şaibeden uzak bir süreç yürütülmesi halinde 20 Aralık'taki seçimde aday olacağını belirten Fasoulas, kulüplerin oy kullanacak temsilcilerinin kimliklerinin seçimlerden en az 5 gün önce açıklanmasını talep etti.

Fasoulas, seçimlerin yüz yüze yapılmasının olumlu bir gelişme olduğunu ancak temsilcilerin yetkilerinin nasıl doğrulanacağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Yunan basketbolunun güvenilirliğini yeniden kazanması gerektiğini ifade eden Fasoulas, şeffaflığın vazgeçilmez bir ilke olduğunu dile getirdi.

Federasyonun mevcut yönetimini de eleştiren Fasoulas, seçimlerin ardından hakemlik sistemi ve federasyonun mali işlemlerinde tam şeffaflık sağlamayı hedeflediğini aktardı.

Vrutsis, federasyon seçimlerinde hükümetin herhangi bir adayı desteklemeyeceğini ve seçim sürecine müdahale etmeyeceğini açıklamıştı.

Federasyon yönetimine ilişkin şikayetlerin savcılığa iletildiğini anlatan Vrutsis, olağanüstü mali denetim başlatıldığını ve federasyona yapılacak devlet yardımlarının geçici olarak askıya alındığını ifade etmişti.

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Yunanistan
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