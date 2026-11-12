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İtalya'ya reddetmişti! Guardiola'ya sürpriz teklif

Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a gitme ihtimali ABD Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi. ABD'nin yeni teknik direktör için belirlediği ilk hedef Pep Guardiola olurken, İspanyol çalıştırıcının geçmişteki Amerika deneyimi de bu planı güçlendiriyor.

İtalya'ya reddetmişti! Guardiola'ya sürpriz teklif
Cevdet Berker İşleyen

ABD Futbol Federasyonu, Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a gitmesi ihtimaline karşı teknik direktör arayışında rotasını Pep Guardiola'ya çevirdi. The Athletic'in haberine göre ABD'nin öncelikli hedefi, Manchester City'den ayrılması durumunda İspanyol çalıştırıcıyı milli takımın başına getirmek.

ABD'NİN HEDEFİ GUARDIOLA

ABD Futbol Federasyonu'nun, Guardiola'yı ilk kez milli takım düzeyinde görev almaya ikna etmek istediği belirtildi. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de önemli başarılara imza atan deneyimli teknik adam; üç Şampiyonlar Ligi, altı Premier Lig, üç La Liga ve üç Bundesliga şampiyonluğu kazandı.

İtalya ya reddetmişti! Guardiola ya sürpriz teklif 1

ABD'YE YABANCI DEĞİL

Guardiola, bu yılın başlarında İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlük teklifini reddetmişti. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, konuyla ilgili, "Pep dürüsttü. Kısmen ailevi nedenlerle bir süre ara verdi, ama eğer bir şey yapacak olsaydı, bunu bizimle yapardı." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İspanyol teknik adamın ABD'de yaşamaya sıcak baktığı biliniyor. Guardiola, 2012'de Barcelona'dan ayrıldıktan sonra verdiği bir yıllık arada ailesiyle New York'ta yaşamış ve Central Park yakınlarında gözlerden uzak bir hayat sürmüştü.

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