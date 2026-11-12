İtalya'ya reddetmişti! Guardiola'ya sürpriz teklif

ABD Futbol Federasyonu, Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a gitmesi ihtimaline karşı teknik direktör arayışında rotasını Pep Guardiola'ya çevirdi. The Athletic'in haberine göre ABD'nin öncelikli hedefi, Manchester City'den ayrılması durumunda İspanyol çalıştırıcıyı milli takımın başına getirmek.

ABD'NİN HEDEFİ GUARDIOLA

ABD Futbol Federasyonu'nun, Guardiola'yı ilk kez milli takım düzeyinde görev almaya ikna etmek istediği belirtildi. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de önemli başarılara imza atan deneyimli teknik adam; üç Şampiyonlar Ligi, altı Premier Lig, üç La Liga ve üç Bundesliga şampiyonluğu kazandı.

ABD'YE YABANCI DEĞİL

Guardiola, bu yılın başlarında İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlük teklifini reddetmişti. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, konuyla ilgili, "Pep dürüsttü. Kısmen ailevi nedenlerle bir süre ara verdi, ama eğer bir şey yapacak olsaydı, bunu bizimle yapardı." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İspanyol teknik adamın ABD'de yaşamaya sıcak baktığı biliniyor. Guardiola, 2012'de Barcelona'dan ayrıldıktan sonra verdiği bir yıllık arada ailesiyle New York'ta yaşamış ve Central Park yakınlarında gözlerden uzak bir hayat sürmüştü.