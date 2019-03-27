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Game of Thrones'un Sansa Stark'ı Sophie Turner'dan cinsellik itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Game of Thrones’taki rol arkadaşı Maisie Williams ile birlikte Rolling Stone dergisine poz veren Sophie Turner, cinselliği hakkında açıklamalar yaparak, “Ben ruha aşık oluyorum, cinsiyete değil” dedi.

Game of Thrones'un Sansa Stark'ı Sophie Turner'dan cinsellik itirafı

Game of Thrones dizisinin 14 Nisan’daki prömiyerine geri sayım devam ederken dizinin Stark kardeşlerini canlandıran Sophie Turner ve Maisie Williams, Rolling Stone dergisine poz verdi.

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Diziye 13 yaşındayken giren ve Sansa Stark karakterine hayat veren 23 yaşındaki Turner, ilişkilere bakışı hakkında açıklamalar yaptı.

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Şarkıcı Joe Jonas ile nişanlanacak olan Turner, “Kendimi hayatımın geri kalanında bekar biri olmaya hazırlıyordum. Bence bir kez doğru insanı bulduğunuzda bunu anlarsınız. Olduğumdan daha olgun bir ruha sahibim. Hayatı tanımak için yeterince yaşadığımı hissediyorum” dedi.

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Turner, “Erkekleri tanımak için yeterince erkek tanıdım, kadınları tanımak için yeterince kadın tanıdım. Kendimi 22 gibi hissetmiyorum. 27, 28 gibi hissediyorum” ifadesini kullandı.

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“Yeterince kadın tanıdım” sözüne açıklık getiren Turner, “Her insan deneyimdir. Bu büyümenin bir parçası. Ben ruha aşık oluyorum, cinsiyete değil” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Game of Thrones Maisie Williams Sophie Turner Sansa Stark

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