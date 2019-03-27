Game of Thrones'un Sansa Stark'ı Sophie Turner'dan cinsellik itirafı

Game of Thrones dizisinin 14 Nisan’daki prömiyerine geri sayım devam ederken dizinin Stark kardeşlerini canlandıran Sophie Turner ve Maisie Williams, Rolling Stone dergisine poz verdi.

Diziye 13 yaşındayken giren ve Sansa Stark karakterine hayat veren 23 yaşındaki Turner, ilişkilere bakışı hakkında açıklamalar yaptı.

Şarkıcı Joe Jonas ile nişanlanacak olan Turner, “Kendimi hayatımın geri kalanında bekar biri olmaya hazırlıyordum. Bence bir kez doğru insanı bulduğunuzda bunu anlarsınız. Olduğumdan daha olgun bir ruha sahibim. Hayatı tanımak için yeterince yaşadığımı hissediyorum” dedi.

Turner, “Erkekleri tanımak için yeterince erkek tanıdım, kadınları tanımak için yeterince kadın tanıdım. Kendimi 22 gibi hissetmiyorum. 27, 28 gibi hissediyorum” ifadesini kullandı.

“Yeterince kadın tanıdım” sözüne açıklık getiren Turner, “Her insan deneyimdir. Bu büyümenin bir parçası. Ben ruha aşık oluyorum, cinsiyete değil” dedi.

