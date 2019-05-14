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Game of Thrones'un son bölümünde sürpriz oyuncu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 14.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

Game of Thrones’un 8. sezon 5. bölümünde Cersei Lannister’ın Golden Company ordusu mensubu olarak sürpriz bir şekilde Amerikan futbolcusu Aaron Rodgers yer aldı.

Game of Thrones’un 8. sezon 5. bölümünde sürpriz bir oyuncu dikkat çekti.

Game of Thrones 8. sezon 5. bölümde sürpriz oyuncu:

Amerikan futbolcusu Aaron Rodgers King’s Landing’e ulaşanlar arasındaydı.
35 yaşındaki NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) oyuncusu, dizide Cersei Lannister’ın Golden Company ordusu mensubu olarak yer aldı. (Fotoğrafta en sağdaki)
Rodgers, Daenerys Targaryen’in Jon Snow ve Gri Solucan tarafından yönetilen ordusuyla savaşmak üzere bekleyen Golden Company askerlerinden biri olarak görüldü.
Game of Thrones dizisinin büyük bir hayranı olan futbolcu, birkaç gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “5. bölüm iyi olmalı” demişti.
Green Bay Packers takımı, oyuncusu Aaron Rodgers’ın rol aldığı bölüm öncesi, futbolcuyu Demir Taht’ta gösteren bir görsel yayınlayarak, “Bu akşam herkes neyi izliyor?” paylaşımını yapmıştı.
Aaron Rodgers’ın dizide göründüğü sahneyi paylaşan Amerikan futbol yorumcusu Pat McAfee, “Bu akşam Aaron Rodgers’tan mükemmel performans” yorumunu yazdı.
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