Game of Thrones'un son bölümünde sürpriz oyuncu!

35 yaşındaki NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) oyuncusu, dizide Cersei Lannister’ın Golden Company ordusu mensubu olarak yer aldı. (Fotoğrafta en sağdaki)

Rodgers, Daenerys Targaryen’in Jon Snow ve Gri Solucan tarafından yönetilen ordusuyla savaşmak üzere bekleyen Golden Company askerlerinden biri olarak görüldü.