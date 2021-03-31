Game Of Thrones’un yazarı Sibel Kekilli’nin mesajına kayıtsız kalamadı

Game Of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine atıfta bulunarak, oyuncu Sibel Kekilli'nin kendisine Türkiye'den 'üzücü haberlerle ilgili bir e-posta gönderdiğini' belirtti.

DÜŞÜNCELERİNİ OKURLARIYLA PAYLAŞTI

ABD'li ünlü yazar ve senarist, bunun üzerine kendi blogunda "Türkiye'de Şiddet" başlığıyla bir bilgilendirme yazısı kaleme aldı ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili yorumda bulundu.

"Sevgili arkadaşım Sibel Kekilli, kısa süre önce beni Türkiye'den bazı üzücü haberler konusunda uyarmak için bir e-posta gönderdi." ifadesini kullanan Martin, CNN'nin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili yaptığı haberi okurlarıyla paylaştı.

George R.R. Martin, yazısının devamında, "Erdoğan rejimi altındaki Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele eden İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPTIĞI HER ŞEYE HAYRANLIK DUYUYORUM"

Kekilli'nin Alman olduğunu, Almanya'da doğup büyüdüğünü ancak Türk asıllı olduğunu belirten ünlü senarist ve yazar, "Sibel, şiddeti yaşamanın ne anlama geldiğini ilk elden bilen birisi ve uzun zamandır tüm dünyada kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin savunucusu. Kendisi sadece bir aktris değil, aynı zamanda çok cesur bir kadın ve gerçek bir kahraman. Yaptığı her şeye hayranlık duyuyorum ve yapmaya (hayranlık uyandırmaya) devam ediyor." cümlelerine yer verdi.

Dünyaca ünlü yazar ve senarist, yazısını, "Sibel'in mesajını Türkiye'nin kadın ve kızlarına da iletmek istiyorum: Selam ve sevgiler." sözleriyle tamamladı.



