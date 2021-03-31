MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Game Of Thrones’un yazarı Sibel Kekilli’nin mesajına kayıtsız kalamadı

Game Of Thrones’un yazarı Sibel Kekilli’nin mesajına kayıtsız kalamadı

31.03.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones dizisinde rol ala Sibel Kekilli, kitabın yazarı George R.R. Martin’e Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığını konu alan bir mail göndermesi sonucu, ünlü yaza bir açıklamada bulundu.

Game Of Thrones’un yazarı Sibel Kekilli’nin mesajına kayıtsız kalamadı

Game Of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine atıfta bulunarak, oyuncu Sibel Kekilli'nin kendisine Türkiye'den 'üzücü haberlerle ilgili bir e-posta gönderdiğini' belirtti.

DÜŞÜNCELERİNİ OKURLARIYLA PAYLAŞTI

ABD'li ünlü yazar ve senarist, bunun üzerine kendi blogunda "Türkiye'de Şiddet" başlığıyla bir bilgilendirme yazısı kaleme aldı ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili yorumda bulundu.

"Sevgili arkadaşım Sibel Kekilli, kısa süre önce beni Türkiye'den bazı üzücü haberler konusunda uyarmak için bir e-posta gönderdi." ifadesini kullanan Martin, CNN'nin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili yaptığı haberi okurlarıyla paylaştı.

George-RR-Martin-Sibel-Kekilli

George R.R. Martin, yazısının devamında, "Erdoğan rejimi altındaki Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele eden İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPTIĞI HER ŞEYE HAYRANLIK DUYUYORUM"

Kekilli'nin Alman olduğunu, Almanya'da doğup büyüdüğünü ancak Türk asıllı olduğunu belirten ünlü senarist ve yazar, "Sibel, şiddeti yaşamanın ne anlama geldiğini ilk elden bilen birisi ve uzun zamandır tüm dünyada kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin savunucusu. Kendisi sadece bir aktris değil, aynı zamanda çok cesur bir kadın ve gerçek bir kahraman. Yaptığı her şeye hayranlık duyuyorum ve yapmaya (hayranlık uyandırmaya) devam ediyor." cümlelerine yer verdi.

Dünyaca ünlü yazar ve senarist, yazısını, "Sibel'in mesajını Türkiye'nin kadın ve kızlarına da iletmek istiyorum: Selam ve sevgiler." sözleriyle tamamladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Ünlü türkücünün 11 yıllık evliliği bitti! İşte boşanma nedeniÜnlü türkücünün 11 yıllık evliliği bitti! İşte boşanma nedeni
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

İtalyanların Can Yaman aşkı bitmiyor!

İtalyanların Can Yaman aşkı bitmiyor! Şimdi de...

Survivor 2021'de MasterChef sürprizi! MasterChef'in ünlü yarışmacıları Survivor yarışmacıları için yemek yaptı

MasterChef yıldızları Survivor'a damga vurdu!

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandı

Ünlü türkücünün 11 yıllık evliliği bitti! İşte boşanma nedeni

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 30 Mart Survivor 2021’de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da ünlü yarışmacıya eleme şoku!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Dizi çekimleri durduruldu

Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Evrim kimdir?

Evrim Keklik kimdir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.