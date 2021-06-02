Game of Thrones’un yıldızı bomba gibi projeyle dönüyor

Unutulmaz yapım Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle yıldızı parlayan genç oyuncu HBO Max’te yayınlanacak olan The Staircase dizisinin başrolünü üstlenecek.

Sekiz bölüm olarak ekranlara gelecek dizinin geri kalan oyuncu kadrosunda Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey, Juliette Binoche ve Rosemarie DeWitt bulunuyor.

THE STAİRCASE KONUSU

Dizi, eşini öldürmekle suçlanan Michael Peterson’ın aynı adlı belgeseline dayanıyor. Turner ise dizide Michael Peterson’ın evlatlık kızlarından biri olan Margaret Ratliff olarak seyirci karşısına çıkacak.

Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile evli olan Game of Thrones yıldızı İngiliz oyuncu Sophie Turner geçtiğimiz yıl anne olmuştu.

