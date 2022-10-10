Game of Thrones yıldızı Lena Headey ile Ozark yıldızı Marc Menchaca evlendi

Game of Thrones dizisinin yıldızı Lena Headey ile Ozark dizisi aktörü Marc Menchaca, İtalya’da sadece yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı gizli bir törenle evlendi.

Game of Thrones dizisinde Cersei karakteriyle hafızalara kazınan 49 yaşındaki İngiliz oyuncu Headey ile 46 yaşındaki Amerikalı oyuncu Menchaca’nın, İtalya’nın güneyindeki Puglia bölgesinde 6 Ekim’de evlendiği öğrenildi.

'SANSA' DA DÜĞÜNDEYDİ

Çiftin düğününe, Headey’in Game of Thrones dizisinde Sansa Star rolündeki rol arkadaşı Sophie Turner, müzisyen eşi Joe Jonas ile birlikte katıldı.

26 yaşındaki Turner, düğünde eşi, Michala Cutting, Brian Moore ve Charley McEwan ile verdikleri pozu Instagram’da paylaştı.

