Gamze Özçelik Afrika ülkesi Mali'de iftar verdi

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına sessiz kalmayan Gamze Özçelik, Ramazan Bayramı paylaşımında da Filistin'deki zulme yer verdi. Özçelik, 'Katil İsrail, siz bizim cennetimize vesile olurken, biz sizin cehennem biletinizi kesiyoruz haberiniz yok. Allah her işinde galiptir ama anlamaz ve bilmesin! Sınav bu ya; Öldürdüm sanırsın ölmemişizdir, başardınız sanırsın büyük ziyandasındır..' ifadelerini kullandı.



Umuda Koşanlar Derneği ile dünya üzerindeki yetimlerin yüzünü güldürmeye devam eden Gamze Özçelik, Ramazan ayında da bu çalışmalarına devam edecek. Özçelik yaptığı açıklamada, 'Bu ayın büyük bir kısmını yollarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için geçireceğiz.' ifadelerine yer verdi. Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım dağıtmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla 17 ülkeye iftariyelik taşıyan Özçelik, önceki gün Afrika ülkesi Mali'de Müslümanlara erzak götürdü. Ünlü isim son olarak Mali'de, toplu bir iftar verdi ve bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.



