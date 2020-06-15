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Gamze Özçelik'e 'Sınırsız İyilik Ödülü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 15:02 | Son Güncelleme

Bu yıl ilki gerçekleştirilen dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali ‘Uluslararası Göç Filmleri Festivali‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen yeni nesil açılış töreniyle başladı.

Gamze Özçelik'e 'Sınırsız İyilik Ödülü'

30 ülkeden 45 filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin açılış töreninde yıllardır mülteciler için yardım çalışmaları yürüten Gamze Özçelik’e ‘Sınırsız İyilik Ödülü’ verildi.

Gamze Özçelik, "En büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmek. Sizin bu ödülünüzü her gördüğümde inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmasına vesile olmamızı hatırlayacağım’’ dedi.

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