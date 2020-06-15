30 ülkeden 45 filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin açılış töreninde yıllardır mülteciler için yardım çalışmaları yürüten Gamze Özçelik’e ‘Sınırsız İyilik Ödülü’ verildi.

Gamze Özçelik, "En büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmek. Sizin bu ödülünüzü her gördüğümde inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmasına vesile olmamızı hatırlayacağım’’ dedi.



