Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi tartışma yarattı! Tepki çekti: 'Yanlış yapıldı'

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz dün akşam 19. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı dizide 'sahur' sahnesi ise kafaları karıştırdı.

Koçari konağındaki sahur sahnesi sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kalabalık sahur sofrası izleyicisinden tam not alırken sahnede ezan okunduğu anda su içilmeye başlanması dikkatlerden kaçmadı.

İzleyicilerin büyük çoğunluğu ezan okunduğu anda yeme-içmenin bırakılması gerektiğini söylerken bazıları bu durumun normal olduğunu söyledi.

'YANLIŞ YAPILDI'

Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi için sosyal medyada; 'Sahurda ezan okunurken yenip içilir mi?, 'Bir kişi de uyarmadı mı bu nedir?', 'Ezan okunmaya başlayınca yeme içme kesilir. Sahnede yanlışlık var', 'İmsakta ezan okunmaya başlayınca vakit girmiş oluyor ve yemek, içmek bırakılıyor. Kim söyledi size ezan okunurken yenildiğini? İnsanları yanlış yönlendirmeyin', 'Yanlış yapıldı, ezan okunmadan önce niyet edilir yeme içme kesilir ezan okurken olmaz' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.