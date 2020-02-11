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Gamze Özçelik'in eski sevgilisi Mert Öcal ve boşandığı eşi Uğur Pektaş Survivor'da aynı takımda yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 15:59 | Son Güncelleme

Gamze Özçelik'in boşandığı eski eşi Uğur Pektaş ve eski sevgilisi Mert Öcal, Survivor 2020'de aynı takımlara denk geldi. Survivor 2020 TV8 kanalında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 16 Şubat Pazar akşamı başlayacak.

Gamze Özçelik'in eski sevgilisi Mert Öcal ve boşandığı eşi Uğur Pektaş Survivor'da aynı takımda yarışacak

Yıllardır merakla izlenen Survivor Türkiye bu hafta Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında başlıyor. Takımların ve yarışmacıların belli olduğu Survivor'da eski oyuncu Gamze Özçelik'in eski sevgilisi Mert Öcal ve boşandığı eşi Uğur Pektaş'ın aynı takımda yarışacağı ortaya çıktı.

ÖZÇELİK'İN ESKİ EŞİ VE ESKİ SEVGİLİSİ AYNI TAKIMDA

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaşım yaparak Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacılarını açıkladı. Ünlüler takımında en dikkat çeken isimler ise Uğur Pektaş ve Mert Öcal oldu. Magazin Merkezi'nin ortaya çıkardığı detaya göre Gamze Özçelik ile yaklaşık 2 yıl aşk yaşayan Mert Öcal ile Özçelik'in 4 yıl evli kaldığı hatta bir çocuğunun olduğu Uğur Pektaş aynı takımda yarışacak.

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Gamze Özçelik ve eski eşi Uğur Pektaş

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE ROL ALDI

Öte yandan Uğur Pektaş ile Mert Öcal'ın arasında bir ortak nokta daha bulunuyor. Mert Öcal, Özçelik ve Pektaş'ın ilişkisinin başladığı Arka Sokaklar dizisinde de rol aldı. Öcal, diziden Survivor'dan gelen teklifle ayrıldı.

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Gamze Özçelik ve Mert Öcal


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Anahtar Kelimeler:
gamze özçelik, Mert Öcal, uğur pektaş, Survivor,

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