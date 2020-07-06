Gamze Özçelik’ten Rize Çıkartması! Yaylaların Yolunu Tuttu

Dünyanın dört bir yanına yardım götürmeyi amaçlayan Gamze Özçelik liderliğindeki Umuda Koşanlar Derneği, başarılı projeleriyle adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor. Gamze Özçelik ve ekip arkadaşlarının uzattığı yardım eli birçok ailenin yüzünü gülümsetmeyi başarıyor. Yaşam tarzında köklü bir değişiklik yapan ve kendisini iyiliğe adayan Gamze Özçelik’in tatil anlayışı da farklılaştı. Ege ve Akdeniz’in serin sularında rahatlamayı tercih etmeyen Gamze Özçelik rotasını Rize’ye çevrildi. Gördüğü doğal güzeller karşısında hayranlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Cennette Uyandım"

Rize’nin yemyeşil coğrafyasına ilk görüşte vurulduğunu belirten Özçelik, ''Sanırım öldüm, cennette uyandım doğru söyleyin. Ya Rabb’im sen yeryüzünde böyle güzellikler yarattıysan, senin cennetin nasıldır?'' dedi.

“Buraya Çok Güzel Ev Olur”

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altında Özçelik, “Yine ‘buraya çok güzel ev olur’ diye işaret ediyorumdur.” diye yazdı.

Çocukluğundan beri doğaya tutkun olduğunu ve yemyeşil bir yer gördüğünde ev yaptırmak istediğini söyleyen Özçelik, “Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım. Allah nasip etti Umuda Koşanlar Derneği olarak Afrika ve Arakan mülteci kamplarında evler, Suriye’de çadır kentler yapma fırsatı bulduk. Şu an devam eden mescid inşaatlarımız, çalışması tamamlanmış inşaata geçilmek üzere olan okul, yetimhane, sağlık ocağı projelerimiz var. Bu kadar yalnızlığa itildiğimiz ve güvenmeyi unuttuğumuz bu zamanda, insanın ailem dediği canlarla bir çatısının olması, birbirine yoldaş olabilmesi, hayatı iyisi ve kötüsüyle paylaşabilmesi kadar güzel çok az şey var bence.” ifadelerini kullandı.



