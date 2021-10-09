MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğulları Murathan, şimdi kocaman oldu

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğulları Murathan, şimdi kocaman oldu

09.10.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar’ın muhteşem çifti Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, dizideki aşklarını gerçek hayata da taşımıştı. Dünyaevine giren çiftin Murathan isimlerinde bir oğulları oldu. Bu yakışıklı çocuk şimdi kocaman oldu.

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğulları Murathan, şimdi kocaman oldu

İlk olarak Survivor birinciliği ile tanıdığımız Uğur Pektaş, daha sonra Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Burada oyuncu Gamze Özçelik ile oynayan Pektaş, dizideki aşklarını gerçek hayata taşıdı. 2008 yılında evlenen çiftin, bu evliliklerinden Murathan adında çocukları oldu. Oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın gözlerden uzakta büyüttüğü Murathan’ın son hali…

DİZİ AŞKI GERÇEĞE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. 2008 yılında evlenen çift, daha sonra ise yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan isimlerini verdikleri bir oğulları oldu. Özçelik, oğluyla ilgili olarak "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" söyledi. İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çiftinin oğlu Murathan…

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğulları Murathan, şimdi kocaman oldu

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü’nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Kanal D’de yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğulları Murathan, şimdi kocaman oldu
Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş’ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır. Daha sonra tekrar birliktelik yaşamaya başlayan çift 2017’de ayrıldı. Maneviyata yönelen ikili kendi iç dünyalarına çekilme kararı aldıkları için ekrana ara verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı tüm ihtimalleri denedi ama…'Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı tüm ihtimalleri denedi ama…
106 yaşında, astım ve kalp hastası! Koronavirüsü böyle yendi106 yaşında, astım ve kalp hastası! Koronavirüsü böyle yendi
Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!
Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Trans bireyin sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Trans bireyin sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.