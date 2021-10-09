Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğulları Murathan, şimdi kocaman oldu

İlk olarak Survivor birinciliği ile tanıdığımız Uğur Pektaş, daha sonra Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Burada oyuncu Gamze Özçelik ile oynayan Pektaş, dizideki aşklarını gerçek hayata taşıdı. 2008 yılında evlenen çiftin, bu evliliklerinden Murathan adında çocukları oldu. Oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın gözlerden uzakta büyüttüğü Murathan’ın son hali…

DİZİ AŞKI GERÇEĞE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. 2008 yılında evlenen çift, daha sonra ise yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan isimlerini verdikleri bir oğulları oldu. Özçelik, oğluyla ilgili olarak "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" söyledi. İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çiftinin oğlu Murathan…

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü’nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Kanal D’de yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.



Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş’ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır. Daha sonra tekrar birliktelik yaşamaya başlayan çift 2017’de ayrıldı. Maneviyata yönelen ikili kendi iç dünyalarına çekilme kararı aldıkları için ekrana ara verdi.



