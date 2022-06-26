Gamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer kaç yaşındaydı, aslen nereliydi?

Sihirli Annem dizisi dahil olmak üzere pek çok projede senartistlik yapan Gamze Özer'in ölüm haberi sonrası Özer'in hayatı merak edildi. Ünlü senaristin vefat haberini gazeteci Armağan Çağlayan duyurdu. Peki Gamze Özer kimdir, neden öldü?
Ünlü senarist Gamze Özer'in vefatını Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından duyurdu. Çağlayan, Twitter sayfası üzerinden "İnanamıyorum! Ahhhh Gamze… Her ölüm erken ama senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin " notu ile ünlü ismin vefat haberini paylaştı.
Gamze Özer, 1975 senesinde İzmir’de dünyaya gelmişti. Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştu. Senarist Gamze Özer 47 yaşında hayata veda etti.
Gamze Özer'in ölüm sebebi merak edilen konulardan biri oldu. Ünlü senaristin ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Konu ile ilgili Armağan Çağlayan, ünlü senaristin ölüm nedenini soranlara "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor." yanıtını verdi.
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