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Gamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer kaç yaşındaydı, aslen nereliydi?

26.06.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü senarist Gamze Özer hayatını kaybetti. Özer'in vefat haberi sonrası pek çok projede senaristlik yaptığı bilinen Gamze Özer'in hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Gamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer kaç yaşındaydı, aslen nereliydi? İşte hayatı ve ölüm sebebi...

Gamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer kaç yaşındaydı, aslen nereliydi?

Sihirli Annem dizisi dahil olmak üzere pek çok projede senartistlik yapan Gamze Özer'in ölüm haberi sonrası Özer'in hayatı merak edildi. Ünlü senaristin vefat haberini gazeteci Armağan Çağlayan duyurdu. Peki Gamze Özer kimdir, neden öldü?

GAMZE ÖZER KİMDİR?

Ünlü senarist Gamze Özer'in vefatını Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından duyurdu. Çağlayan, Twitter sayfası üzerinden "İnanamıyorum! Ahhhh Gamze… Her ölüm erken ama senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin " notu ile ünlü ismin vefat haberini paylaştı.

Gamze Özer, 1975 senesinde İzmir’de dünyaya gelmişti. Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştu. Senarist Gamze Özer 47 yaşında hayata veda etti.

GAMZE ÖZER NEDEN ÖLDÜ?

Gamze Özer'in ölüm sebebi merak edilen konulardan biri oldu. Ünlü senaristin ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Konu ile ilgili Armağan Çağlayan, ünlü senaristin ölüm nedenini soranlara "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor." yanıtını verdi.

GAMZE ÖZER'İN SENARİSTLİĞİNİ YAPTIĞI DİZİ VE FİLMLER

-Sihirli Annem

-Kınalı Kar

-Hanımın çiftliği

  • Nefes

-Annem

-Estağfurullah Yokuşu

-Bütün Çocuklarım

-Hayatımın Rolü

-Muck

-Maskeli Balo

-Rüzgarlı Bahçe

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