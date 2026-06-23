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Ganalı büyücüden Harry Kane hamlesi! İngiltere maçı öncesi lanetledi

İngiltere ile Gana arasında oynanacak Dünya Kupası mücadelesi öncesinde Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'ın açıklamaları gündem yarattı. Daha önce Cristiano Ronaldo hakkında ortaya attığı iddialarla adından söz ettiren Bonsam, bu kez Harry Kane'i durdurmak için ritüeller gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Ganalı büyücüden Harry Kane hamlesi! İngiltere maçı öncesi lanetledi
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi sıra dışı bir açıklama geldi. Kendisini geleneksel ruhani lider olarak tanıtan Ganalı Nana Kwaku Bonsam, İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane üzerinde çeşitli ritüeller uyguladığını iddia ederek futbol kamuoyunda tartışma yarattı.

HEDEFİNDE HARRY KANE VAR

Ganalı büyücüden Harry Kane hamlesi! İngiltere maçı öncesi lanetledi 1

İngiliz basınına konuşan Bonsam, Kane'in karşılaşmada etkisiz kalması için çalışmalar yaptığını öne sürdü. Ganalı şaman, amacının yıldız futbolcunun ciddi bir sakatlık yaşaması olmadığını belirterek, yalnızca Gana karşısında etkisini azaltmak istediğini söyledi.

ESKİ İDDİALARINI HATIRLATTI

Ganalı büyücüden Harry Kane hamlesi! İngiltere maçı öncesi lanetledi 2

Bonsam'ın adı daha önce de futbol dünyasında benzer açıklamalarla gündeme gelmişti. 2014 Dünya Kupası sırasında Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı fiziksel problemlerde etkisi olduğunu iddia eden Ganalı isim, o dönemde gerçekleştirdiği ritüeller sayesinde Portekizli yıldızın performansını etkilediğini savunmuştu.

"ÖZEL GÜÇLERİM VAR" DEDİ

Ganalı büyücüden Harry Kane hamlesi! İngiltere maçı öncesi lanetledi 3

Ruhani güçlerini geleneksel inançlardan aldığını belirten Bonsam, yıllardır çeşitli ritüeller uyguladığını ve bu yöntemlerle sonuç alabildiğine inandığını ifade etti. Ganalı şaman, futbol sahasındaki gelişmelerin yalnızca fiziksel değil, manevi etkenlerden de etkilenebileceğini öne sürdü.

MAÇ ÖNCESİ GÜNDEM OLDU

Ganalı büyücüden Harry Kane hamlesi! İngiltere maçı öncesi lanetledi 4

Bilimsel bir dayanağı bulunmayan açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolseverler İngiltere-Gana karşılaşması öncesinde yapılan bu sıra dışı çıkışı konuşmaya başladı. Gözler şimdi sahada Harry Kane'in göstereceği performansa çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Gana büyü Harry Kane
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