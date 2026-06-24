SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Ganalı büyücünün kehaneti tuttu mu? Kane'in kaçırdığı gol gündem oldu

İngiltere ile Gana arasında golsüz sona eren karşılaşmanın ardından gözler Harry Kane'e çevrildi. Maç öncesinde Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'ın yıldız golcü hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme gelirken, Kane'in kaçırdığı net fırsatlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ganalı büyücünün kehaneti tuttu mu? Kane'in kaçırdığı gol gündem oldu
Burak Kavuncu
Harry Kane

Harry Kane

İNG İngiltere
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanan mücadele sahada olduğu kadar saha dışında yaşananlarla da konuşuluyor. Karşılaşma öncesinde Harry Kane hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, maçın ardından yeniden gündemin merkezine oturdu.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Ganalı büyücünün kehaneti tuttu mu? Kane in kaçırdığı gol gündem oldu 1

Daha önce de futbol dünyasında yaptığı sıra dışı açıklamalarla adından söz ettiren Bonsam, İngiltere karşılaşması öncesinde Harry Kane üzerinde çalıştığını öne sürmüş ve yıldız futbolcuyu durduracak güce sahip olduğunu iddia etmişti. Ganalı şaman, Kane'in sakatlanmasını istemediğini ancak ülkesine karşı etkisiz kalmasını sağlayacağını söylemişti.

İNGİLTERE GOLE ULAŞAMADI

Ganalı büyücünün kehaneti tuttu mu? Kane in kaçırdığı gol gündem oldu 2

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan İngiltere, Gana kalesine toplam 19 şut göndermesine rağmen gol sevinci yaşayamadı. Özellikle Harry Kane'in yakaladığı fırsatları değerlendirememesi İngiliz basınında eleştiri konusu oldu.

KAÇAN POZİSYON GÜNDEM OLDU

Mücadelenin 86. dakikasında ceza sahası içerisinde önünde kalan topu ağlara gönderemeyen Kane, maçın en çok konuşulan anlarından birine imza attı. İngiliz yıldızın kaçırdığı bu fırsat sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, maç öncesinde yapılan "büyü" açıklamalarını hatırlatarak esprili paylaşımlarda bulundu.

ŞAMAN YİNE GÜNDEMDE

Ganalı büyücünün kehaneti tuttu mu? Kane in kaçırdığı gol gündem oldu 3

Panama maçında tribünlerde görüntülenen ve ritüel yaptığı iddia edilen Nana Kwaku Bonsam'ın sözleri, İngiltere'nin golsüz kaldığı gecenin ardından yeniden tartışma konusu oldu. Kane ve İngiltere cephesinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Kolombiya - Demokratik Kongo maç anlatımı!CANLI | Kolombiya - Demokratik Kongo maç anlatımı!
CANLI | Panama - Hırvatistan maç anlatımı!CANLI | Panama - Hırvatistan maç anlatımı!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Gana büyü Harry Kane dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini salonda iple asılı halde buldu! Evden bir not çıktı

Eşini salonda iple asılı halde buldu! Evden bir not çıktı

Sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu!

Sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu!

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Acı haberle yıkıldılar! Uzun süredir tedavi görüyordu

Acı haberle yıkıldılar! Uzun süredir tedavi görüyordu

Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi!

Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi!

Altın yatırımcısı için 'Perşembe'yi işaret etti 'Güçlendirebilir'

Altın yatırımcısı için 'Perşembe'yi işaret etti 'Güçlendirebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.