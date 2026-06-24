Ganalı büyücünün kehaneti tuttu mu? Kane'in kaçırdığı gol gündem oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanan mücadele sahada olduğu kadar saha dışında yaşananlarla da konuşuluyor. Karşılaşma öncesinde Harry Kane hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, maçın ardından yeniden gündemin merkezine oturdu.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Daha önce de futbol dünyasında yaptığı sıra dışı açıklamalarla adından söz ettiren Bonsam, İngiltere karşılaşması öncesinde Harry Kane üzerinde çalıştığını öne sürmüş ve yıldız futbolcuyu durduracak güce sahip olduğunu iddia etmişti. Ganalı şaman, Kane'in sakatlanmasını istemediğini ancak ülkesine karşı etkisiz kalmasını sağlayacağını söylemişti.

İNGİLTERE GOLE ULAŞAMADI

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan İngiltere, Gana kalesine toplam 19 şut göndermesine rağmen gol sevinci yaşayamadı. Özellikle Harry Kane'in yakaladığı fırsatları değerlendirememesi İngiliz basınında eleştiri konusu oldu.

KAÇAN POZİSYON GÜNDEM OLDU

😯 Önce O'Reilly'nin kafa vuruşu direkten döndü, ardından Harry Kane net pozisyonu değerlendiremedi. pic.twitter.com/X0PV9LDiAb — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026

Mücadelenin 86. dakikasında ceza sahası içerisinde önünde kalan topu ağlara gönderemeyen Kane, maçın en çok konuşulan anlarından birine imza attı. İngiliz yıldızın kaçırdığı bu fırsat sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, maç öncesinde yapılan "büyü" açıklamalarını hatırlatarak esprili paylaşımlarda bulundu.

ŞAMAN YİNE GÜNDEMDE

Panama maçında tribünlerde görüntülenen ve ritüel yaptığı iddia edilen Nana Kwaku Bonsam'ın sözleri, İngiltere'nin golsüz kaldığı gecenin ardından yeniden tartışma konusu oldu. Kane ve İngiltere cephesinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.