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Ganalı eski milli futbolcu Junior Agogo hayatını kaybetti

FUTBOL HABERLERİ  | 22.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

Ganalı eski milli futbolcu Junior Agogo, 40 yaşında hayata veda etti. Junior Agogo ülkesinin en tanınan oyuncuları arasında yer alıyordu.

Ganalı eski milli futbolcu Junior Agogo hayatını kaybetti

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Agogo'nun, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hastanede vefat ettiği belirtildi.

Futbolcunun ölüm haberinin ardından formasını giydiği İngiliz kulüplerinden Nottingham Forest, Bristol Rovers, Sheffield Wednesday ve Barnet, başsağlığı mesajı yayımladı.

Faal futbol hayatını 2012'de İskoçya temsilcisi Hibernian'da sonlandıran Agogo, 2015 yılında felç geçirmesinin ardından birçok sağlık sorunuyla mücadele etmişti.

Ülkesinin en tanınan oyuncuları arasında yer alan Junior Agogo, Gana Milli Takımı'nda 27 maçta 12 gole imza attı.

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Junior Agogo gana milli takımı

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