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Gani Müjde'den çok konuşulacak Çiftlik Bank projesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 13:56 | Son Güncelleme

Gani Müjde son yılların en çok konuşulan dolandırıcılık olayı Çiftlik Bank'ı film yapıyor

Gani Müjde'den çok konuşulacak Çiftlik Bank projesi

Gani Müjde, son yılların en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan ve haftalardır gündemden düşmeyen Çiftlik Bank skandalını beyazperdeye aktarmak için hazırlık yapıyor.

Senaryosunu tamamladığı filme Gani Müjde "Aldatıldık" ismini verdi. Filmin Çiftlik Bank'ın Tosun lakaplı CEO'su Mehmet Aydın'ı canlandıracak oyuncu başta olmak üzere castı için görüşmelere başlayan Müjde'nin yapımcılığını ise Avşar Film'in patronu Şükrü Avşar üstlenecek.

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Logosunu da hazırlattığı film için Gani Müjde twitter hesabından "Aldatıldık filmimiz önümüzdeki sezon sinemalarda olacak. Tanıdık bir konuyu ele alıyoruz" açıklamasını yaptı.

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çiftlik bank gani müjde mehmet aydın

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
heh!! bi o eksikti yeterınce rezil olmadınızmı ama duymanyanlar vardır onlarda duysun:)
ne kadar boş bir adamdır bu
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) Paris'i ziyaret ettiği sırada, bir Fransız porno film şirketi, en önde gelen prenslerden birinin çektirdiği porno filmlerin parasını ödemediği gerekçesiyle kraliyet ailesine dava açtı. Söz konusu kişi, 1975-2015 arası 40 yıl boyunca Suudi dışişleri bakanlığı yapmış olan Prens Suud el Faysal. Mahkemeye sunulan kanıtlar arasında, prensin en sevdiği metresin siyah erkekle çektiği sahnelerden bir fotoğraf da var...ele ver talkını, kendin ye salkımı, hey gidi arabialar sizi...
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