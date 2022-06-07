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GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması'nın final projeleri Şanlıurfa'da sergilendi

07.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması'nın final projeleri Şanlıurfa'da sergilendi

Şanlıurfa'da, öğrencilerin yenilenebilir enerji alanına ilgisini çekmek amacıyla düzenlenen GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması'nın final projeleri sergilendi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ), Harran Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi iş birliğinde "Daha temiz bir dünya için binlerce fikir" sloganıyla GAP bölgesindeki okulların öğrencilerini kapsayan "GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması"nın 5'incisi düzenlendi.

Diyarbakır, Mardin, Kilis, Şanlıurfa Adıyaman, Batman, Gaziantep ve Şırnak'tan lise ve ortaokul öğrencilerinin 1013 projesinden finale kalan 18'i Şanlıurfa'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi. Yarışma kapsamında, projeler, alanında uzman kişilerce incelenecek ve yapılacak oylama sonucunda dereceye girenlere ödül verilecek.

GAP BKİ Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, gazetecilere, gençlerin ve çocukların özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki duyarlılık ve hassasiyetlerini artırmak için böyle bir yarışma yaptıklarını belirtti.

Yarışmaya yoğun bir katılım olduğunu dile getiren Açıkgöz, "Proje ekibimizde yer alan arkadaşlarımız illerde hem teorik hem de uygulamalı eğitim programları düzenledi. Dolayısıyla katılım çok yüksek oldu. Bütün projelerimiz değerli, çalışmalarda görev alan öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ediyoruz." dedi.

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