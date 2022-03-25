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Garanti BBVA, 7'nci kez "Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi"nde

25.03.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ: - "Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için yaptığımız çalışmalarla 15 yıldan uzun süredir sektörümüze öncülük ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, üst üste 7'nci kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin (DJSI) Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI – Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets) yer alan Türkiye'den tek şirket oldu.

Garanti BBVA açıklamasına göre, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerine ve iş stratejisine entegre eden Garanti BBVA, 2015’ten beri yer aldığı Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki başarısını bir kez daha tekrarladı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için yaptığımız çalışmalarla 15 yıldan uzun süredir sektörümüze öncülük ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele için son iki yıldır çok önemli adımlar attık.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’den kömür çıkış taahhüdü veren ilk banka olarak, kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğimizi beyan ettik. Paris Anlaşması hedeflerini gözeterek net sıfır hedefleri ile uyumlu bankacılık yolunda sektörümüz adına çok daha büyük bir taahhütte bulunup Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne katıldık. Böylece portföyümüzün en geç 2050 yılına kadar net sıfır hedefleri ile uyumlu olması doğrultusunda stratejiler geliştirmek üzere harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

Baştuğ, söz konusu endekste üst üste 7. kez yer almanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyamıza iyi bakmak için daha sürdürülebilir bir dünya yaratmamız gerektiğinin altını her fırsatta çizerken DJSI’nde üst üste 7. kez yer almak bizi mutlu ediyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda 15 yıldan uzun süredir devam eden çalışmalarımızla Türkiye bankacılık sektörünü temsilen bu endekste Türkiye’den tek banka olarak yer almamızın da gururunu yaşıyoruz.

Şeffaf ve sürdürülebilir iş yapış anlayışımızın uluslararası arenanın en saygın endeksleri arasında yer alan DJSI tarafından da takdir görmesi, paydaşlarımız ile kurduğumuz güçlü ilişki adına bizler için büyük önem teşkil ediyor. Sürdürülebilir finans alanındaki ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize verdiğimiz destek ve danışmanlığın yanı sıra, kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri daha da ileri taşıyarak sürdürülebilirliğe her yönden katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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