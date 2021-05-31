Normal sezonda kızlar kategorisinde Fenerbahçe oyuncusu Banu Şimşek 17.7 sayı ortalamasıyla ilk sırada bulundu. Feray Laiç (Emlak Konut) ve Simge Şeker (Hatay Büyükşehir Belediye Denge Okulları) ribaunt liderliğinde 15.0 ortalamayla ilk sırayı paylaşırken, Zeyno Işıl Şeren de 5.1 ortalamayla asist lideri oldu. Ligde Asya Ülker (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi) 3.3 top çalma ve Zeynep Can (Beşiktaş) 2.5 blok istatistikleriyle kategorilerinin zirvesinde yer aldı.

Garanti BBVA BGL kızlar kategorisinde Mariya Melek Taşer (Çankaya Üniversitesi), Zeyno Işıl Şeren (BOTAŞ), Simge Tokmak (Galatasaray), Simge Şeker (Hatay Büyükşehir Belediye Denge Okulları) ve Banu Şimşek (Fenerbahçe) en iyi beşte sıralandı.

Lig 2020-2021 sezonunda toplam 10 fanus organizasyonu düzenlendi. Kızlar kategorisinde 10 takım ve 178 basketbolcu organizasyonda mücadele etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final maçında Çankaya Üniversitesi ile karşılaşan BOTAŞ, ilk yarıyı 32-22 önde bitirdiği final maçını 54-53 kazanarak 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) bu yıl ilk kez düzenlenen kızlar kategorisinde BOTAŞ, şampiyon oldu.

Final maçını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile federasyon yetkilileri de izledi. Karşılaşmayı A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları da takip etti.

Şampiyonluğa ulaşan BOTAŞ'A şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve Garanti BBVA Sponsorluk Yöneticisi Zeynep Çömez takdim etti. Final oynama başarısı gösteren Çankaya Üniversitesi'ne ise ikincilik şiltini Garanti BBVA BGL Koordinatörü Gökhan Sunter ve Garanti BBVA Sponsorluk Müdürü Ali Baras sundu.

