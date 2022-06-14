Garanti BBVA CepPOS’tan artık tüm iş yerleri yararlanabiliyor

İSTANBUL (AA) - Dijital ödeme sistemlerinde yenilikçi çözümleriyle öncü rol üstlenen Garanti BBVA'nın, Android cep telefonlarını temassız POS cihazına çeviren CepPOS ürününü artık fiziki POS kullanan tüm şahıs şirketleri kullanabiliyor.

Banka açıklamasına göre, bu gelişme sayesinde Garanti BBVA üyesi olan veya olmayan tüm işletmeler CepPOS uygulamasını indirerek kurulum beklemeden anında kullanabiliyor ve aldıkları ödemeleri aynı gün hesaplarında görüyorlar. KOBİ ve mikro ölçekteki iş yerlerinin cep telefonlarından hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme almalarına olanak sağlayan CepPOS ile 500 TL’ye kadar şifresiz, üzeri limitlerde ise şifre girişiyle, kredi kartı/banka kartlarından veya mobil ödeme özellikli Android cep telefonlarından, uygulamaya sahip iş yerlerinde kolayca ödeme yapılabiliyor.

Google Play'den telefonlara ücretsiz indirilerek hemen kullanılmaya başlanabilen Garanti BBVA CepPOS’u kullanan iş yerleri iki ay boyunca fiziki POS’lara da ücret ödemeyecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Üye İşyeri ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Özgür Altan, müşterilerin gittikçe daha fazla nakitsiz ve temassız ödeme yapmayı tercih ettiğini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’de yıllar önce ilk temassız kart ve ilk sanal POS altyapısını sunan kurum olarak, iş yerlerimizin temassız ve hatta fiziksel bir POS cihazı olmadan ödeme almasını sağlayan CepPOS uygulamasını üç yıl önce hayata geçirmiştik. Bugün binlerce üye iş yeri, cep telefonlarına indirerek anında kullanmaya başladıkları CepPOS uygulamasıyla, iş süreçlerinde kolaylık ve verimlilik kazanıyorlar. Gerçekleştirdiğimiz yeni güncelleme sayesinde Android cep telefonlarını temassız POS cihazına çeviren CepPOS ürünümüzü şimdi şahıs şirketi olan iş yerlerimizin de kullanımına açtık. Artık Garanti BBVA üyesi olsun olmasın tüm işletmeler uygulamamızdan yararlanabilecek. Garanti BBVA müşterilerini yeniliklerle buluşturmaya, hayatlarına değer katacak yenilikçi ürün ve hizmetler tasarlamaya devam edeceğiz."

