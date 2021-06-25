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Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun Erzurum eğitimleri 12 Temmuz'da başlayacak

25.06.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun Erzurum eğitimleri 12 Temmuz'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012'de başlayan Kadın Girişimci Yönetici Okulu programının 2021 yılı eğitimlerinin 3'üncüsünü Erzurum'da gerçekleştirecek.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı illerindeki kadın girişimcilere ulaşmak, kadın girişimcilerin işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, her alanda rekabet güçlerini artırmak ve girişimci ruhlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu katkılarıyla 12 Temmuz'da başlayacak.

Garanti BBVA'nın Kadın Girişimci Yönetici Okulu programı kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 3 binden fazla kadın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı. 12 Temmuz ila 17 Ağustos arasında sınırlı kontenjan ile çevrim içi gerçekleştirilecek Kadın Girişimci Yönetici Okulu'na katılmak isteyen Erzurumlu kadın girişimcilerin 8 Temmuz 2021'e kadar https://www.garantibbvakadingirisimci.com/ adresinden başvuru yapması gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından il özelinde daha fazla kadın girişimciye ulaşma hedefiyle çevrim içi verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, yönetimsel kodlama, e-ticaret, finansman yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılıyor.

Kadın Girişimci Yönetici Okulu'yla girişimcilerin hem eğitim ihtiyaçlarını gidermek hem de girişimcilik konusunda rol model sinerjisi yaratmalarını sağlamak amaçlanıyor, aynı zamanda ihtiyaç duydukları bilgi birikimini artırmak hedefleniyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, BÜYEM tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.

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