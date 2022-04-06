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Garanti BBVA'dan HAVAŞ otobüslerinde kredi kartı veya banka kartı ile ödeme kolaylığı

06.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Üye İşyeri ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Özgür Altan: - "Garanti BBVA Ödeme Sistemleri olarak kart kullanıcılarını ve işletmeleri yeniliklerle buluşturmaya, hayatlarına değer katacak yenilikçi ürün ve hizmetler tasarlamaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, HAVAŞ ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Gazipaşa, Hatay, İzmir, Konya, Mardin, Ordu, Giresun, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon havalimanlarındaki HAVAŞ otobüslerinde kredi kartı veya banka kartı ile ödeme kolaylığı sunuyor.

Garanti BBVA açıklamasına göre, iş birliği sayesinde bugüne kadar HAVAŞ otobüslerinde nakit olarak gerçekleştirilen biletleme ve tahsilat işlemleri, yeni nesil PAX Android POS cihazları üzerinden de kolaylıkla yapılabilecek.

Garanti BBVA Android POS'ları ile gerçekleştirilebilecek kredi kartı ve banka kartı ödemelerinden anlaşmalı tüm bankaların kart kullanıcıları da yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Üye İşyeri ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Özgür Altan, sundukları yenilikçi ürün ve hizmetlerle kart kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmanın her zaman en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Altan, müşterilerin gittikçe daha fazla nakitsiz ve temassız ödeme yapmayı tercih ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yıllar önce ilk temassız kart ve ilk sanal POS altyapısını sunan kurum olarak, iş yerlerimizin temassız ve hatta fiziksel bir POS cihazı olmadan ödeme almasını sağlayan CepPOS uygulamasını iki yıl önce hayata geçirmiştik. HAVAŞ ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde artık havalimanı yolcuları, ulaşımlarında temassız olarak kartla ödeme seçeneğinden de faydalanmış olacak. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri olarak, kart kullanıcılarını ve işletmeleri yeniliklerle buluşturmaya, hayatlarına değer katacak yenilikçi ürün ve hizmetler tasarlamaya devam edeceğiz."

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