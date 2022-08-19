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Garanti BBVA'dan işitme engelli müşteriler için engelsiz bankacılık deneyimi

19.08.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu: - "İşitme engelli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimizi geliştiriyor, canlı destek asistanlarıyla hızlıca ve kolayca iletişime geçme imkanı sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, işitme engelli müşterilerinin Garanti BBVA Mobil üzerinden canlı destek asistanına kolay ve hızlı şekilde ulaşarak ihtiyaç duydukları hizmetleri almalarına destek oluyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, işitme engelliler, Garanti BBVA Mobil'de yer alan UGİ alanına dokunarak doğrudan canlı destek asistanına bağlanabiliyor.

Asistanlar müşterinin engel bilgisine sahip olarak kendileriyle hızla iletişime geçiyor. Aynı zamanda yapılan düzenlemeyle görüşme esnasındaki yanıt bekleme süresi işitme engelli müşteriler için uzatılırken, canlı asistana bağlanma sırasında da öncelikli olmaları sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, şunları kaydetti:

"Banka olarak yaşamın her alanında kapsayıcılığı temele alan bir kültürle çalışmanın, bir değer yaratabilmenin peşindeyiz. Türkiye'de 2 milyonu aşkın işitme engelli var ve bir bölümü de bizim müşterimiz. Bu doğrultuda işitme engelli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimizi geliştiriyor, canlı destek asistanlarıyla hızlıca ve kolayca iletişime geçme imkanı sağlıyoruz.

Sunduğumuz hizmetlerin tüm engel grupları için daha fazla erişilebilir hale gelmesi adına geliştirmelerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda da görme engelli müşterilerimiz için özgürlük teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim olan BlindLook ile ürün ve hizmetlerimizdeki kullanım deneyimini iyileştirmek üzere mobil ve internet bankacılığımız odağında önemli bir işbirliği gerçekleştirmiştik.

Müşterimizin temel bir hak olan bankacılık hizmetlerine ulaşmasını sağlamak son derece önemli. Sorumlu bankacılık anlayışımızla finansal hizmetlere erişimde sıkıntı yaşayan her müşterimiz için aynı özenle çalışmaya ve kolaylıklar sunmaya devam edeceğiz."

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