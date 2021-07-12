SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Gareth Southgate: Bu akşam işe yaramadı

Gareth Southgate: Bu akşam işe yaramadı

12.07.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, İtalya maçı sonrasında konuştu.

Gareth Southgate: Bu akşam işe yaramadı

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, İtalya'ya finalde yenildikleri EURO 2020 sonrasında konuştu.

Penaltıları kendisinin belirlediğini belirten Southgate, "Hiçbir oyuncu yalnız değil, beraber kazanıyoruz, beraber kaybediyoruz. Penaltıları çalıştık, kararı ben verdim. Bu akşam bizim lehimize gelişmedi fakat sahadaki en iyi oyuncuların atışları kullandığını biliyoruz. Oyun içinde benzer durumlar yaşanabiliyor. Bu kalp kırıcı bir durum ama hiçbir oyuncumu suçlayamayız, sorumluluğu ben üstleniyorum." dedi.

"BU AKŞAM İŞE YARAMADI"

Oyunculara yardım etmeleri gerektiğini söyleyen teknik adam, "Çok sevilen bir oyuncu Saka, yıldız olmaya devam edecek. Bu akşam da performansı çok iyiydi, kendisini desteklemeliyiz, yardım etmeliyiz. Eminim ki dışarıda da çok sevgi görecek. Oyuncularımızın antrenmanlardaki ve takımlarındaki performansına bakarak süreci değerlendirdik, daha önce işe yaradı, bu akşam işe yaramadı" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların önemli bir başarıya imza attığını da söyleyen antrenör, "Oyuncular şu anda gayet sessizler, soyunma odasında da aynı şekilde. Ben yaptıkları için teşekkür ettim. Kendilerine, 'Suçlu hissedecek bir şeyiniz yok, birlikte kazanıp kaybediyoruz' dedim. Penaltıcıları da benim belirlediğimi ifade ettim, suçlanacak bir şey olmadığını söyledim. 55 yıl sonra böyle bir performans olduğunu, büyük bir fırsat olduğunu ifade ettim" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kupa Amerika Arjantin'inKupa Amerika Arjantin'in
Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdiHastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdi
Luke Shaw'dan tarihe geçen gol! Dakika 2...Luke Shaw'dan tarihe geçen gol! Dakika 2...
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
grinisle storling ayni sahada olursa boyle kaybedersin
adam senin gibi bilmiyor :))

En Çok Okunan Haberler

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı!

İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.