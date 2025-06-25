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Gareth Southgate'e büyük onur! "Şövalyelik" ünvanı verildi...

İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Gareth Southgate’e ülke futboluna yaptığı katkılar nedeniyle şövalyelik ünvanı verildi.

Gareth Southgate'e büyük onur! "Şövalyelik" ünvanı verildi...
Burak Kavuncu

İngiliz teknik direktör Gareth Southgate, ülke futboluna yaptığı katkılar için şövalyelik ünvanı ile ödüllendirildi. İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Gareth Southgate'e ünvanını Galler Prensi William takdim etti.

''BENİM İÇİN EN BÜYÜK ONUR''

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54 yaşındaki teknik direktör, kendisine şövalyelik ünvanı verilmesinin ardından "Ülkemi hem oyuncu hem de teknik direktör olarak yaklaşık 20 yıldır temsil etmek ve neredeyse 40 yıldır sevdiğim oyunun bir parçası olmak benim için en büyük onurdu. Hem sahada hem de saha dışında beni destekleyen harika insanlara ve takımlara inanılmaz derecede minnettarım." ifadelerini kullandı.

DÖRDÜNCÜ İNGİLTERE MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ

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Southgate, Sir Walter Winterbottom, Sir Alf Ramsey ve Sir Bobby Robson'ın ardından şövalyelik ünvanı alan dördüncü İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü oldu. İngiliz futbol efsanesi David Beckham da geçtiğimiz haftalarda şövalyelik madalyasını Kral Charles'ın elinden almıştı.

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David Beckham İngiltere Milli Futbol Takımı ödül töreni
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