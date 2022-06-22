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'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın oyuncu kadrosu belli oldu! Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül canlandıracak

22.06.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkırın Tezenesi olarak da anılan, büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatı film oluyor. 'Ayla', 'Müslüm', 'Naim' gibi filmlerin yapımcısı tarafından çekilecek olan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin oyuncu kadrosu açıklandı. Filmde Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül oynayacak. Neşet Ertaş’ın Kırşehir'de yaşayan kız kardeşi Nadiye Ertuğrul ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla filme karşı çıkmış ve "Ağabeyim filminin çekilmesini istemedi" demişti.

'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın oyuncu kadrosu belli oldu! Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül canlandıracak

Saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsü beyazperdeye taşınıyor. Prof. Dr. Erol Parlak'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Fulya Özcan ve Mert Dikmen'in senaryosunu yazdığı, müzik direktörlüğünü Yıldıray Gürgen'in üstleneceği filmi Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki yönetiyor. İstanbul, Ankara, Kırşehir ve Almanya'da çekilecek filmin görüntü yönetmeni Jean Paul Seresin üstleniyor.

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Okuma provalarıyla birlikte ön hazırlıkları tamamlanan film, 27 Haziran Pazartesi günü 'motor' diyecek. Filmde Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu canlandırırken başarılı müzisyen Zara, Neşet Ertaş'ın annesi rolünü üstlenecek. Filmin sürprizlerinden birisi de Timuçin Esen olacak. Esen, yeniden Müslüm Gürses rolüyle izleyenlerin karşısına çıkacak.

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Filmin kadrosunda kadrosunda ayrıca; Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Serkan Köksal, Selin Genç, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Gözde Kansu, Renan Bilek, Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Erhan Uslu, İmren Çapanoğlu, Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Hasan Ali Mete, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Doğan Tokel, Asaf Doğan, Ayhan Pekbilgin bulunuyor. Onur Efe Şahin ise Neşat Ertaş'ın çocukluğunu oynayacak.

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Film, 23 Aralık 2022'de tüm Türkiye'de vizyona girecek.

AİLESİ KARŞI ÇIKMIŞTI

Neşet Ertaş’ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul ise ağabeyinin vasiyeti üzerine film yapılmasına ilişkin izninin olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Ertuğrul, "Ağabeyim filminin çekilmesini istemedi. Bizler, ailesi olarak vasiyetini yerine getirmek için film çekilmesine izin vermiyoruz. Ağabeyimin yakın arkadaşları da var. Ağabeyim adına yayınlanmış kitaplar da var ama ailenin onayı olmadığı için onlar da filme onay vermediler. O kitap yazarları da vasiyeti bilmelerinden kaynaklı filme onay vermediler" diye konuşmuştu.
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Neşet Ertaş
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