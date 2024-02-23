Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Oyuncuları arasında Kemal Sunal, Nilgün Saraylı, Ece Alton gibi isimlerin yer aldığı Garip filmi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.
Ekranlardan uzak bir hayat süren Ece Alton şimdilerde otel işletmeciliği ile ilgileniyor. Doğayla iç içe yaşayan Alton güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.
Ünlü ismin son halini görenlerin ağızları açık kaldı. Şimdilerde 44 yaşında olan Ece Alton canlandırdığı Fatoş karakteriyle milyonlarca izleyicinin sevgisini kazanmıştı.
İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı Bölümü mezunu olan ünlü isim yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.