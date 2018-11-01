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Garry Neville Ali Sami Yen'i unutamıyor!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.11.2018 20:29 | Son Güncelleme

Eski Manchester Unitedlı oyuncu Gary Neville, sosyal medyadan gelen bir soruda Galatasaray'ın İngiltere dışındaki en gürültülü stadyuma sahip olduğunu söyledi.

Garry Neville Ali Sami Yen'i unutamıyor!

Altyapısında yetiştiği Manchester United'da 17 yılda 592 maçta forma giyen efsanevi oyuncu Gary Neville, sosyal medyadan Galatasaray'ı andı.

Bir taraftardan gelen "Yurtdışında oynadığın en gürültülü stadyum?" sorusuna cevap veren 43 yaşındaki isim, cevap olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın stadı Ibrox ve Galatasaray'ı gösterdi.

1993 YILINDA OYNAMIŞTI

Gary Neville, 1993 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynamıştı. Old Trafford'da oynanan ve 3-3 sonuçlanan mücadelenin rövanşında Galatasaray kendi sahasında İngiliz ekibiyle 0-0 berabere kalarak Kırmızı Şeytanlar'ı kupa dışına itmiş ve bu sonuç bütün dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gary Neville 85. dakikada oyuna girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Garry Neville ali sami yen Galatasaray

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