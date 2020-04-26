Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ittihad Cidde'den kiraladığı Garry Rodrigues, geleceğine ilişkin son kararı verdi.Arap basınında yer alan habere göre, önümüzdeki yaz transfer döneminde Garry Rodrigues, takıma geri dönmek istemiyor.
Al-İttihad, bu sezon başında oyuncusunu Fenerbahçe'ye kiralamayı kabul etmişti. Öte yandan Rodrigues, daha önce Galatasaray'da oynamış ve Arabistan kulübü, oyuncuyu 4 yıllığına kadrosuna katmayı başarmıştı.Sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllığına kiralanan Rodrigues, bu sezon sarı-lacivertli formayla 21 maça çıktı ve 3 gol atıp 6 asist yaptı.
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