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Garry Rodrigues, Al-İttihad formasını sırtına geçirdi! İşte o poz...

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Garry Rodrigues, eski kulübü Al-İttihad'a geri döndü. Deneyimli yıldızın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti ancak Rodrigues, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Garry Rodrigues, Al-İttihad formasını sırtına geçirdi! İşte o poz...

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-İttihad'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetmişti.

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ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a döneceği iddia edilen deneyimli yıldızın yeni adresi belli oldu. Rodrigues, sözleşmeli futbolcusu olduğu Al-İttihad'a döndü.29 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibinde 10 numaralı formayı giyecek.

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