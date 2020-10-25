Garry Rodrigues, Al-İttihad formasını sırtına geçirdi! İşte o poz...

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-İttihad'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetmişti.
Sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a döneceği iddia edilen deneyimli yıldızın yeni adresi belli oldu. Rodrigues, sözleşmeli futbolcusu olduğu Al-İttihad'a döndü.29 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibinde 10 numaralı formayı giyecek.
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