Garry Rodrigues: Avrupa'dan da teklif aldım ama Al Ittihad'ı seçtim

Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına özel açıklamalarda bulundu ve transferle ilgili kararının nedenini anlatırken, PAOK taraftarlarına da mesaj yolladı.

Avrupa'dan istediği teklifleri alamadığını belirten Garry Rodrigues, "Çok mutluyum, kariyerimde yeni bir sayfa açtım. Galatasaray'da her şeyi yaşadım. Şampiyon oldum, Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Avrupa'da başka büyük bir takıma gitmeyi düşündüm, temasa da geçtik ancak anlaşma sağlayamadık. Suudi Arabistan'ın tarihi bir kulübüne gitmeye karar verdim. İyi bir teklif gelmişti, ailem için garanti de aldım. Takımın başında iyi bir teknik direktör, Slaven Bilic var. Bu da kararımda etkili oldu" ifadelerini kullandı.

"BU HALE GELMEMİ PAOK SAĞLADI"

Üzerinde en büyük emeği bulunan kulübün PAOK olduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, "PAOK benim Avrupa'da tanınmamı sağladı, kendimi geliştirmeme yardımcı oldu, Galatasaray'a gitmemi, şimdi de Al Ittihad'e adım atmamı sağladı. Adil bir anlaşma sağladık. PAOK'a da anlaşma sonunda para gidecek. Onlar benim hep kalbimde, benim şu anda olduğum oyuncu olmamı sağlayan kulüp, PAOK" dedi.

"UMARIM TEKRAR PAOK'A GERİ DÖNERİM"

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde tekrar PAOK'ta oynamayı istediğini de söyleyen yıldız isim, "PAOK'tan ayrıldığımda bazı taraftarlar Galatasaray'a transferime sinirlenmişti. Belki sadece %1'i bana agresif mesajlar göndermişti. Çoğunun mesajları sevgi doluydu. Umarım ilerleyen dönemde tekrar onlarla buluşuruz" diye konuştu.

(Sporx)

