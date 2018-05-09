SPOR

Garry Rodrigues'e bir talip daha!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Lazio’nun Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues'i mercek altına aldığını ve teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

Garry Rodrigues'e bir talip daha!

Akhisarspor deplasmanında attığı iki golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Galatasaraylı Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor... Özellikle İngiliz kulüplerinin peşinden koştuğu yıldız futbolcuya bu kez de İtalya'dan kanca atıldı. Çizme basını, Lazio'nun Garry Rodrigues'i mercek altına aldığını ve resmi teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

15 MİLYON EURO

27 yaşındaki futbolcunun bonservisini 15 milyon Euro olarak belirleyen yönetim şimdi gelecek teklifleri bekliyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Garry Rodrigues

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BUGÜN GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKLAŞTIYSA BUNDA RODRİGEZİN ÇOK BÜYÜK PAYI VAR...BENCE KESİNLİKLE SATILMAMALI...YASİN VE BELHANDAYI SATIN GÖNDERİN ÖNCELİKLE... VE RODRİGEZİ SATACAĞINIZA KADRODA BİR SÜRÜ GEREKSİZ ADAM VAR ONLARI GÖNDERİN...YASİN+AHMET ÇALIK+KORAY GÜNTER+TARIK ÇAMDAL+CARROSSO+LATOVLEVİCİ+HAKAN BALTA+ERAY İŞCAN GÖNDERİN GİTSİN BUNLARI...
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