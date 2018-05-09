Garry Rodrigues'e bir talip daha!

Akhisarspor deplasmanında attığı iki golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Galatasaraylı Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor... Özellikle İngiliz kulüplerinin peşinden koştuğu yıldız futbolcuya bu kez de İtalya'dan kanca atıldı. Çizme basını, Lazio'nun Garry Rodrigues'i mercek altına aldığını ve resmi teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.
15 MİLYON EURO
27 yaşındaki futbolcunun bonservisini 15 milyon Euro olarak belirleyen yönetim şimdi gelecek teklifleri bekliyor.
(FANATİK)
Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım ve dayak itirafı!
Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı
Galatasaray Rolando için harekete geçti
Fenerbahçe'den Gerrard'a flaş Skrtel yanıtı!
Bafetimbi Gomis'in sorunu ortaya çıktı
İşte Şenol Güneş'in yeni adresi
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş taraftarına olay sözler
Ribery Bayern Münih ile sözleşmesini 1 yıl uzattı
Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir!
Roma, Cengiz Ünder'in golüyle Cagliari'yi 1-0 mağlup etti
Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da
Okuyucu Yorumları 1 yorum