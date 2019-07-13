Garry Rodrigues: Fenerbahçe'de oynayacağım için gurur duyuyorum

Fenerbahçe Kulübü'nün, Al Ittihad takımından satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli camiada şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Rodrigues, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum, çok özel hislere sahibim. Burada şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.
“FENERBAHÇE AMACI HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMAKTIR"
Tek amacının şampiyon olmak olduğunu belirten Yeşil Burun Adaları asıllı kanat oyuncusu, “Taraftarının desteği her oyuncuyu mutlu eder. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu. Bu amaç doğrultusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Beşiktaş'tan gece yarısı transferi
Beşiktaş anlaşmayı açıkladı
G.Saray transferi resmen duyurdu
Dünyanın beklediği transfer resmen açıklandı
Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi
Okan Kocuk, Galatasaray'a doğru
Mert Nobre'ye flaş teklif! Resmen açıkladı
G.Saray'ın eski yıldızı, F.Bahçe için İstanbul'da!
Ahmet Ağaoğlu futbolculara forma sattı
Napoli'den Eljif Elmas sözleri
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum