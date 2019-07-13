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Garry Rodrigues: Fenerbahçe'de oynayacağım için gurur duyuyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.07.2019 17:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Al Ittihad takımından 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Garry Rodrigues: Fenerbahçe'de oynayacağım için gurur duyuyorum

Fenerbahçe Kulübü'nün, Al Ittihad takımından satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli camiada şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Rodrigues, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum, çok özel hislere sahibim. Burada şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.

“FENERBAHÇE AMACI HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMAKTIR"
Tek amacının şampiyon olmak olduğunu belirten Yeşil Burun Adaları asıllı kanat oyuncusu, “Taraftarının desteği her oyuncuyu mutlu eder. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu. Bu amaç doğrultusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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