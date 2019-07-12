SPOR

Garry Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.07.2019 00:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

1+1 yıllık kiralık anlaşma sağlanan ve havaalanında Fenerbahçe yetkilileri tarafından karşılanan Garry Rodrigues, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

28 yaşındaki futbolcu, daha sonra Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacak.

Yeşil Burun Adalı futbolcu, Ocak 2017'de PAOK'tan 3.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olmuş, geçtiğimiz ocak ayında ise 9 milyon Euro karşılığında sarı-kırmızılılardan ayrılarak Al Ittihad'ın yolunu tutmuştu.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 61 maça çıkan Garry Rodrigues; 13 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

PARTNERElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdiElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi
Vedat Muriç'ten taraftara mesaj varVedat Muriç'ten taraftara mesaj var
İtalyanlardan bomba Fenerbahçe iddiası!İtalyanlardan bomba Fenerbahçe iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe rodrigues

En Çok Okunan Haberler

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Beşiktaş'a transferde kötü haber

Beşiktaş'a transferde kötü haber

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

Beşiktaş'tan 3 transfer bombası

Beşiktaş'tan 3 transfer bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garry Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

G.Saray'ın eski yıldızı, F.Bahçe için İstanbul'da!

Vedat Muriç: Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım

Vedat Muriç'ten taraftara mesaj var

İtalyanlardan bomba iddia! Fenerbahçe Khedira için devrede

İtalyanlardan bomba Fenerbahçe iddiası!

Zajc: Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Zajc: Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Fenerbahçe Beko'da dört oyuncu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da dört ayrılık

Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'ye altyapıdan takviye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.