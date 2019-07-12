Garry Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

1+1 yıllık kiralık anlaşma sağlanan ve havaalanında Fenerbahçe yetkilileri tarafından karşılanan Garry Rodrigues, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

28 yaşındaki futbolcu, daha sonra Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacak.

Yeşil Burun Adalı futbolcu, Ocak 2017'de PAOK'tan 3.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olmuş, geçtiğimiz ocak ayında ise 9 milyon Euro karşılığında sarı-kırmızılılardan ayrılarak Al Ittihad'ın yolunu tutmuştu.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 61 maça çıkan Garry Rodrigues; 13 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

