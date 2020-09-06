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Garry Rodrigues Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.09.2020 18:50 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılıların kısa süre önce de gündemine geldiği iddia edilen eski yıldızı Garry Rodrigues için bir girişiminin olup olmadığı belli oldu.

Garry Rodrigues Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıkladı

Önümüdeki sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen eski yıldızı Garry Rodrigues için bir girişiminin olmadığı belirtildi.

Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'un aktardığı bilgiye göre; Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edilen eski yıldızı Garry Rodrigues için girişimlerinin olmadığı belirtildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Rodrigues için Olympiakos'un ısrarı ise devam ediyor.

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