Garry Rodrigues ilk antrenmanında tek çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Rodrigues'in Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde performans antrenörü Murat Bel'le özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'la oynadığı maç dolayısıyla Rodrigues, ilk antrenmanında tek başına çalıştı.
Açıklamada, Rodrigues'in antrenmandan önce Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yle tesisi gezdiği ifade edildi.
Beşiktaş'tan gece yarısı transferi
Beşiktaş anlaşmayı açıkladı
G.Saray transferi resmen duyurdu
Dünyanın beklediği transfer resmen açıklandı
Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi
Okan Kocuk, Galatasaray'a doğru
Mert Nobre'ye flaş teklif! Resmen açıkladı
G.Saray'ın eski yıldızı, F.Bahçe için İstanbul'da!
Ahmet Ağaoğlu futbolculara forma sattı
Napoli'den Eljif Elmas sözleri
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum