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Garry Rodrigues ilk antrenmanında tek çalıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.07.2019 22:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, ilk antrenmanına çıktı.

Garry Rodrigues ilk antrenmanında tek çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Rodrigues'in Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde performans antrenörü Murat Bel'le özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'la oynadığı maç dolayısıyla Rodrigues, ilk antrenmanında tek başına çalıştı.

Açıklamada, Rodrigues'in antrenmandan önce Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yle tesisi gezdiği ifade edildi.

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Garry Rodrigues Fenerbahçe

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