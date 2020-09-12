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Garry Rodrigues kararını verdi: Fenerbahçe'de kalacağım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.09.2020 18:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de gönderileceği düşünülen Garry Rodrigues'in, takımda kalmak üzere karar aldığı kaydedildi.

Garry Rodrigues kararını verdi: Fenerbahçe'de kalacağım

Fenerbahçe'de gelecek sezon planlarında yer almadığı kaydedilen ve bir süredir ayrılık için çözüm aranan Garry Rodrigues'in yönetimle görüşme yaptığı kaydedildi.

Arabistan basınında yer alan haberlere göre 29 yaşındaki oyuncu, bonservisinin sahibi olan Al Ittihad ile görüştü ve sarı-lacivertli takımda kiralık olarak oynamaya devam etmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan oyuncunun, sezon sonuna kadar ayrılmama kararı aldığı bildirildi.

AL ITTIHAD GÖNDERMEK İSTİYOR

Al Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rodrigues'i bonservisiyle birlikte göndermek için çalışmalar yaptıklarını kaydetmişti.

Hüseyin El Şerif, "Oyuncu Al Ittihad'a geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve sözleşmesinden kurtulmayı istiyor" demişti. (Sporx)

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