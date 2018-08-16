Garry Rodrigues sakatlandı! Galatasaray'a büyük şok

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Garry Rodrigues'in sağ uyluk arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Dün yapılan antrenmanın son bölümünde sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Garry Rodrigues'in bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası ilgili bölgede ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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