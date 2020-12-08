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Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'da şov yapıyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.12.2020 13:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den Al-Ittıhad'a geri dönen Garry Rodrigues, çıktığı 6 maçta 3 kez ağları havalandırdı ve 1 de asiste imza attı.

Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'da şov yapıyor

30 yaşındaki Garry Rodrigues normalde bu sezonu da Fenerbahçe'de kiralık geçirecekti. Ancak sözleşmesi fesh edilince Al-Ittihad'a geri döndü.

Rodrigues'in dönüşü muhteşem oldu. Suudi Arabistan Ligi'nde 6 maçta forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu 3 kez ağları havalandırdı ve 1 de asiste imza attı.

Al-Ittihad, Rodriges'in görev yaptığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Başarılı futbolcu, 4 milyon Euro ile takımın en değerli ikinci oyuncusu konumunda.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu adam Aslan yahu, fenevde aldı paraları cimboma karşı iki mactada oynamadı işini halletti gitti aslanım benim...
fenerbahçede bir müddet daha kalsa idi emin olun 2. lig takımlarında top koşturuyor olurdu.
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