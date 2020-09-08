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Garry Rodrigues'ten ayrılık açıklaması: Son derece saçma iddialar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.09.2020 08:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de ismi özellikle Yunan devi Olympiakos'la anılan Garry Rodrigues'ten açıklama geldi. Yeşil Burun Adalı futbolcu, 1 yıl daha kontratının olduğunu ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.

Garry Rodrigues'ten ayrılık açıklaması: Son derece saçma iddialar

Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin, Suud kulübü Al Ittıhad'tan kiraladığı Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialara anlam veremediğini söyledi.

Fenerbahçe yönetiminin takımda düşünmediği söylenen Garry Rodrigues, sarı-lacivertlilerden ayrılmayacak.

"SON DERECE SAÇMA İDDİALAR"

Kendisini, Yunanistan'dan arayan gazetecilerin "Olympiakos'a geliyor musun?" diye sorduklarını belirten Rodrigues, "Anlayamıyorum, son derece saçma iddialar. Hepsine aynı şeyi söylüyorum. Ben buradayım. Bir yere gitmiyorum. 1 yıl daha kontratım var." dedi.

GEÇEN SEZON GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in iki yıl kiralık olarak oynaması için geçen yaz Al Ittihad kulübüyle anlaşmıştı. Ancak bu sezon çok sayıda transfer yapılması ve harcama limitleri nedeniyle Hollandalı orta saha oyuncusu sürekli olarak gidecekler arasında gösterildi. (Ajansspor)

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