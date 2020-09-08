Garry Rodrigues'ten ayrılık açıklaması: Son derece saçma iddialar

Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin, Suud kulübü Al Ittıhad'tan kiraladığı Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialara anlam veremediğini söyledi.
Fenerbahçe yönetiminin takımda düşünmediği söylenen Garry Rodrigues, sarı-lacivertlilerden ayrılmayacak.
Kendisini, Yunanistan'dan arayan gazetecilerin "Olympiakos'a geliyor musun?" diye sorduklarını belirten Rodrigues, "Anlayamıyorum, son derece saçma iddialar. Hepsine aynı şeyi söylüyorum. Ben buradayım. Bir yere gitmiyorum. 1 yıl daha kontratım var." dedi.
Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in iki yıl kiralık olarak oynaması için geçen yaz Al Ittihad kulübüyle anlaşmıştı. Ancak bu sezon çok sayıda transfer yapılması ve harcama limitleri nedeniyle Hollandalı orta saha oyuncusu sürekli olarak gidecekler arasında gösterildi. (Ajansspor)
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