Garry Rodrigues'ten Fatih Terim'e flaş mesaj! Geri dönüyor...

Bu isim gibi ocakta başlayacak olan ara transfer dönemi için farklı oyuncular da yazılıp çizilirken, Galatasaray için çok konuşulacak bir iddia da ortaya atıldı.Sarı-kırmızılıların Yunan ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı, sonrasında Arabistan kulüplerinden Al-Ittihad'a 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında sattığı Garry Rodrigues için yeni gelişmeler yaşanıyor.Arabistan macerası sonrası Türkiye'ye bu kez Fenerbahçe forması ile dönen Rodrigues, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı kiralık olarak giymişti.

Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda topladığı 16 puanla Fenerbahçe 'nin hemen ardından 3. sırada bulunan Galatasaray son 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.Şampiyonluk kupasını kimselere kaptırmak istemeyen Galatasaray sarı-kırmızılı ekipte transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor.Son günlerde ara transfer dönemi için birçok isim yazılıp çizilirken, Ahmed Musa, sarı-kırmızılılar için son yazılan isim olmuş Fatih Terim 'in ısrarla istediği Ahmed Musa konusunda şimdiden resmi temaslara başlama kararı aldığı bilgisi öğrenilmişti.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Yeşil Burun Adalı futbolcunun kiralık sözleşmesini feshetmiş, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü El Ittihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.Bu gelişme sonrası, Rodrigues Al-Ittihad'a dönmüş ancak İstanbul'da bulunan evini boşaltmadığı, eski takımı Galatasaray'a dönmek istediği hatta Galatasaray'ın transferin son günü Rodrigues için girişimde bulundu ancak zamanın yetmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği de gelen bilgiler arasındaydı.

Geçtiğimiz sezon başı da Galatasaray'a haber yollayan oyuncunun transferi Onyekuru sebebiyle gerçekleşmemiş ve Rodrigues sarı-lacivertli ekibin yolunu tutmuştu.Sarı-lacivertli formayla Galatasaray derbilerini sakatlığı yüzünden kaçıran oyuncu, yakın çevresine, "Üzülmedim çünkü Galatasaray'daki itibarımı kaybetmek istemezdim" demişti.Tüm bu gelişmelerin ardından Rodrigues'ten flaş bir hamle daha geldi. Milli arada İstanbul'a gelen 29 yaşındaki oyuncunun, Fatih Terim'i aradığı ve kendisiyle görüşmek istediği ileri sürüldü. Önümüzdeki transfer döneminde Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun özel olarak antrenmanlarına devam ettiği aktarıldı.

