Garry Rodrigues'ten Galatasaray iddialarına cevap!

Galatasaray, Ocak 2017'deki ara transfer döneminde PAOK'tan renklerine bağladığı Garry Rodrigues'i Ocak 2019'daki ara dönemde Al İttihad'a satmıştı. Yeşil Burun Adaları pasaportlu kanat oyuncusunu Fenerbahçe, geçen sezonun başında Temmuz 2019'da kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan takımına geri dönen, adı yeniden Galatasaray ile anılan Rodrigues, hakkında çıkan bir haber üzerine açıklama yaptı.

YALANLAMA GELDİ

Garry Rodrigues, bir gazetede yer alan,"Emre Belözoğlu ve Erol Hoca ile bir problemim yok. Olmadı. Bana 'Seni istemiyoruz' demediler ama kalmamı da istemediler!" Galatasaray beni transferin son günü istedi. Kulübüm Al İttihad reddedince Galatasaray'a gidemedim. Orada oynamak isterdim." sözlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

GALATASARAY İDDİALARI VARDI...

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Garry Rodrigues, kendisi için Galatasaray ile anlaştı haberlerine yalanlama getirdi. Rodrigues, "Henüz Istanbul'dan ayrılmadan başlayan yalan haber silsilesi aralıksız devam ediyor. Röportaj isteğini nazikçe reddettiğim gazetecilerin benimle röportaj yapmışçasına hayal ürünü haberler yapması gerçekten üzücü ve kendi mesleklerine saygısızlık. Okuduklarım karşısında şaşırıyorum. Hakkımda çıkan hayal ürünü haberlere lütfen itibar etmeyin. Ben sessiz kaldıkça her fırsatı değerlendiren bu insanlara, kendi meslektaşları ve çalıştıkları kurumların cevap vermesini bekliyorum ve gereken cevabı vereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı ve Galatasaray iddialarını yalanladı.