Gasptan 2 tutuklama

Malatya’da, gasp suçundan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Çavuşoğlu Mahallesinde bulunan Ahmet Kaya Parkı içerisinde E. Y isimli şahsın cep telefonu, kimliği ve 150 TL parası şüpheli 2 şahıs tarafından zorla alındı. Müşteki şahsın darp ve gasp edilmesi olayı ile ilgili olarak Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların kimliği tespit edildi. İki zanlı, Cumhuriyet Savcının talimatıyla gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

