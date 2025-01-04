Gassal dizisinde beklenmedik ayrılık! O isim ikinci sezonda olmayacak!

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yepyeni bir dizi seyirciyle buluşturmuştu. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal isimli dizi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" tepki çekmiş ve gündemden bir süre düşmemişti.

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen dizide Baki isimli bir gassalın hikayesi seyirciyle buluşmuştu. 2. sezon onayı da alan diziye geçtiğimiz günlerde ise iki isim dahil olmuştu. Hande Soral kadın gassal olarak diziye katılmıştı. Şarkıcı Bayhan da dizideki yerini almıştı.

O İSİM 2. SEZONDA OLMAYACAK!

Yeni karakterlerin dahil olmasının ardından dizide ayrılıklar da yaşanıyor. İlk sezonda Hemşire Elif rolüyle karşımıza çıkan Sibel Aytan'ın ikinci sezonda yer almayacağı öğrenildi.