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Gassal dizisinde beklenmedik ayrılık! O isim ikinci sezonda olmayacak!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.01.2025 17:12
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Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı son zamanların en çok ses getiren projelerinden biri olan Gassal dizisi 2. sezon onayını aldı. Baki'nin hikayesinin devam edeceği dizide bir ayrılık yaşanacak.

Gassal dizisinde beklenmedik ayrılık! O isim ikinci sezonda olmayacak!

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yepyeni bir dizi seyirciyle buluşturmuştu. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal isimli dizi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" tepki çekmiş ve gündemden bir süre düşmemişti.

Gassal-dizi-hangi-platformda-Gas

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen dizide Baki isimli bir gassalın hikayesi seyirciyle buluşmuştu. 2. sezon onayı da alan diziye geçtiğimiz günlerde ise iki isim dahil olmuştu. Hande Soral kadın gassal olarak diziye katılmıştı. Şarkıcı Bayhan da dizideki yerini almıştı.

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O İSİM 2. SEZONDA OLMAYACAK!

Yeni karakterlerin dahil olmasının ardından dizide ayrılıklar da yaşanıyor. İlk sezonda Hemşire Elif rolüyle karşımıza çıkan Sibel Aytan'ın ikinci sezonda yer almayacağı öğrenildi.

Gassal-dizisi-Elif-hemsire-kiyaf

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Gassal
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